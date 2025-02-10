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В январе активы банков в ликвидации проданы на 34,5 млн грн банков-банкротов

В январе активы банков в ликвидации проданы на 34,5 млн грн банков-банкротов
Иллюстрация: depositphotos

По результатам аукционов в январе 2025 года сумма реализации активов находящихся в ликвидации банков составила 34,5 млн грн. В системе Prozorro.Продажи было объявлено 836 аукционов, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Успешными стали 13 торгов, в ходе которых проданы активы четырех банков.

Структура продаж

Общая сумма реализации активов распределилась следующим образом:

  • 68,6% (23,7 млн грн) — продажа кредитов юридических лиц;
  • 8,4 млн грн — продажа недвижимого имущества;
  • 2 млн грн — продажа земельных участков;
  • 0,5 млн грн – продажа кредитов физических лиц.

По словам директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого, январь стал успешным месяцем с точки зрения реализации кредитов юридических лиц.

Банки, активы которых были проданы

По результатам аукционов активы реализуются в следующих финансовых учреждениях:

  • Укрстройинвестбанк — 20,3 млн грн;
  • Проминвестбанк — более 7 млн грн;
  • Мегабанк — 3,8 млн грн;
  • Банк Сечь — 3,4 млн грн.

Оплата за лоты и гарантийные взносы

На сегодняшний день уже получена оплата за 11 лотов на общую сумму 34,1 млн грн. За 2 лота на 0,4 млн грн средства еще ожидаются.

Отмечается, что если победитель аукциона не платит сумму за лот, он теряет гарантийный взнос, а актив переходит следующему участнику с самым высоким предложением (если таковой есть).

Напомним, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи были запланированы   реализацию активов девяти банков,   находящихся в процессе ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко