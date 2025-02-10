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В январе активы банков в ликвидации проданы на 34,5 млн грн банков-банкротов
По результатам аукционов в январе 2025 года сумма реализации активов находящихся в ликвидации банков составила 34,5 млн грн. В системе Prozorro.Продажи было объявлено 836 аукционов, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Успешными стали 13 торгов, в ходе которых проданы активы четырех банков.
Структура продаж
Общая сумма реализации активов распределилась следующим образом:
- 68,6% (23,7 млн грн) — продажа кредитов юридических лиц;
- 8,4 млн грн — продажа недвижимого имущества;
- 2 млн грн — продажа земельных участков;
- 0,5 млн грн – продажа кредитов физических лиц.
По словам директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого, январь стал успешным месяцем с точки зрения реализации кредитов юридических лиц.
Банки, активы которых были проданы
По результатам аукционов активы реализуются в следующих финансовых учреждениях:
- Укрстройинвестбанк — 20,3 млн грн;
- Проминвестбанк — более 7 млн грн;
- Мегабанк — 3,8 млн грн;
- Банк Сечь — 3,4 млн грн.
Оплата за лоты и гарантийные взносы
На сегодняшний день уже получена оплата за 11 лотов на общую сумму 34,1 млн грн. За 2 лота на 0,4 млн грн средства еще ожидаются.
Отмечается, что если победитель аукциона не платит сумму за лот, он теряет гарантийный взнос, а актив переходит следующему участнику с самым высоким предложением (если таковой есть).
Напомним, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи были запланированы реализацию активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.