В январе активы банков в ликвидации проданы на 34,5 млн грн банков-банкротов

По результатам аукционов в январе 2025 года сумма реализации активов находящихся в ликвидации банков составила 34,5 млн грн. В системе Prozorro.Продажи было объявлено 836 аукционов, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Успешными стали 13 торгов, в ходе которых проданы активы четырех банков.

Структура продаж

Общая сумма реализации активов распределилась следующим образом:

68,6% (23,7 млн грн) — продажа кредитов юридических лиц;

— продажа кредитов юридических лиц; 8,4 млн грн — продажа недвижимого имущества;

— продажа недвижимого имущества; 2 млн грн — продажа земельных участков;

— продажа земельных участков; 0,5 млн грн – продажа кредитов физических лиц.

По словам директора департамента консолидированных продаж активов Фонда Александра Кульчицкого, январь стал успешным месяцем с точки зрения реализации кредитов юридических лиц.

Банки, активы которых были проданы

По результатам аукционов активы реализуются в следующих финансовых учреждениях:

Укрстройинвестбанк — 20,3 млн грн;

Проминвестбанк — более 7 млн грн;

Мегабанк — 3,8 млн грн;

Банк Сечь — 3,4 млн грн.

Оплата за лоты и гарантийные взносы

На сегодняшний день уже получена оплата за 11 лотов на общую сумму 34,1 млн грн. За 2 лота на 0,4 млн грн средства еще ожидаются.

Отмечается, что если победитель аукциона не платит сумму за лот, он теряет гарантийный взнос, а актив переходит следующему участнику с самым высоким предложением (если таковой есть).

Напомним, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи были запланированы реализацию активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.