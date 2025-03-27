РФ нанесла ущерб украинским банкам более чем на 70 млрд грн с 2014 по 2022 год

Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.

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Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.

"У нас есть одно положительное решение украинского суда на сумму 1,9 млрд грн. Еще один судебный иск находится на стадии рассмотрения в апелляционной инстанции, и совсем недавно, в январе 2025 года, мы подали объединенный иск против РФ, где объединили ущерб, нанесенный кредиторам в пяти банках", - отметила Белай.

Она уточнила, что относительно двух банков, выведенных с рынка с начала полномасштабного вторжения в 2022 году за принадлежность к РФ (АО " МР Банк ", ПАО "Проминвестбанк"), то средства, которые были на их счетах (в общей сложности 26 млрд грн), в полном объеме перечислены государству.

По вкладам в этих банках выплачены гарантированные суммы вкладчикам, а в одном из них за счет продажи и обслуживания активов ФГВФЛ полностью удовлетворил требования кредиторов, не связанных с банком.

"8 очередей мы удовлетворили полностью, а 9 и 10 очереди – это были требования материнского банка, государственного российского банка. Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о передаче собственности (акций банку) государству Украина", — подчеркнула Белай.

Она добавила, что на сегодняшний день эти два бывших государственных российских банка принадлежат государству Украина и не имеют долгов перед своими материнскими банками.

"А все средства мы платим, возвращаем государству как кредитору, а после того как вернем как кредитору, будем государству как акционеру возвращать. То есть сейчас эти банки в полном объеме работают на государство Украина", — пояснила глава ФГВФЛ.

Белай подчеркнула, что по банкам, ликвидация которых начата до 2022 года, взыскание убытков будет осуществляться из-за принятия соответствующих решений судами украинской и иностранной юрисдикций, тогда как по банкам, "пришедшим" в Фонд начиная с 2022 года, через Международный реестр убытков, к которому, когда будет создана ков после начала полномасштабного вторжения.

Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.