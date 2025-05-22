Находящиеся в ликвидации банки перечислили кредиторам 795 млн грн в апреле

В апреле 2025 года банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на удовлетворение требований кредиторов 795 миллионов гривен.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Основную часть этой суммы – 750 млн грн – перечислил АО МР банк (бывший Сбербанк) государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", которое выступает кредитором 9-й очереди.

Всего с начала года банки-ликвиданты уже перечислили около 1,5 млрд грн кредиторам. Это стало возможным благодаря поступлениям от управления и продаж активов банков, которые выводятся с рынка.

Напомним, в мае 2022 года согласно решению СНБО, Фонд гарантирования вкладов внес изменения в реестры кредиторов банков с российскими корнями — Проминвестбанк и МР банк. Теперь Украина является как кредитором 9-й очереди, так и акционером этих банков На сегодняшний день полностью удовлетворены требования кредиторов восьми очередей.

В апреле также было выплачено более 26 млн грн кредиторам 3-й очереди, часть которых покрывает расходы Фонда на возмещение вкладчикам. Еще более 17 млн грн направлено кредиторам 7-й очереди, включая представителей бизнеса.

По состоянию на 1 мая 2025 года общая сумма, выплаченная кредиторам ликвидирующих Фонд банков превысила 73,2 млрд грн. Из них около 18 млрд грн было перечислено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн – Национальному банку Украины. Часть этих выплат произошла за счет реализации залогового имущества и имущества поручителей.

Отмечается, что погашение обязательств перед кредиторами производится благодаря доходам от возврата кредитов, аренды имущества, прибыли от ценных бумаг и других источников активов банков, выводимых с рынка.

Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.

Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.