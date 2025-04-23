Более 622 млн грн поступило в банки-банкроты за I квартал: откуда наибольшие поступления

В течение первого квартала 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) получил более 622,3 миллиона гривен от находящихся в стадии ликвидации банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Из этих поступлений, как уточнено, 137,3 млн грн составили средства от возврата кредитов, 42,2 млн грн – от продажи активов, 5,5 млн грн – от арендной платы за имущество, и 69,9 млн грн поступило из других источников.

Наибольшую долю – более 367,3 млн грн – банки получили от доходов по ценным бумагам, включая погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и выплату купонного дохода по ним.

Как отметила финансовый директор Фонда Елена Нужненко, главная цель ФГВФЛ при осуществлении процедур ликвидации банка – принять все меры, чтобы активы, находящиеся на балансе банка, обеспечили максимальные поступления в ликвидационную массу.

Она отметила, что именно во время действия военного положения банки в управлении Фонда получили 15,9 млрд грн.

Лидерами по сумме поступлений в 1 квартале 2025 года стали:

Банк Сечь – 328,1 млн грн;

МР Банк – 75,3 млн грн;

Коминвестбанк – 57,8 млн грн;

Проминвестбанк – 43,1 млн грн;

Укрстройинвестбанк – 31,6 млн грн.

Напомним, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.