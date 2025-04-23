Понад 622 млн грн надійшло до банків-банкрутів за I квартал: звідки найбільші надходження

Протягом першого кварталу 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) отримав понад 622,3 мільйона гривень від банків, які перебувають у стадії ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

З цих надходжень, як уточнено, 137,3 млн грн склали кошти від повернення кредитів, 42,2 млн грн – від продажу активів, 5,5 млн грн – від орендної плати за майно, та 69,9 млн грн надійшло з інших джерел.

Найбільшу частку – понад 367,3 млн грн – банки отримали від доходів за цінними паперами, включаючи погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та виплату купонного доходу за ними.

Як зазначила фінансовий директор Фонду Олена Нужненко, головна мета ФГВФО під час здійснення процедури ліквідації банку – вжити усіх заходів, щоб активи, які перебувають на балансі банку, забезпечили максимальні надходження до ліквідаційної маси.

Вона зауважила, що саме під час дії воєнного стану банки під управлінням Фонду отримали 15,9 млрд грн.

Лідерами за сумою надходжень у 1 кварталі 2025 року стали:

Банк Січ – 328,1 млн грн;

МР Банк– 75,3 млн грн;

Комінвестбанк – 57,8 млн грн;

Промінвестбанк – 43,1 млн грн;

Укрбудінвестбанк – 31,6 млн грн.

Нагадаємо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.