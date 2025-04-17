Фонд гарантування передав державі 1,5 млрд грн від колишнього Сбербанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у межах ліквідації АТ “МР Банк” (колишній Сбербанк) перерахував державі майже 1,5 млрд грн. Кошти отримало ДП “Національний фонд інвестицій України” як кредитор дев’ятої черги.

Про це інформує пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Держава отримала 1,5 млрд грн із "спадку" Сбербанку

У травні 2022 року, відповідно до рішення РНБО, Фонд гарантування вкладів вніс зміни до реєстру кредиторів: замість материнських структур російських банків ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "МР Банк" тепер фігурує держава Україна.

Таким чином, держава одночасно є і кредитором дев’ятої черги, і акціонером цих банків. На сьогодні повністю розрахувалися з кредиторами перших восьми черг, включно з представниками бізнесу. Тепер розпочато виплати на користь держави як кредитора 9-ї черги — за рахунок погашення кредитів та продажу активів.

З початку повномасштабного вторгнення Фонд також передав державі акції українських "дочок" російських держбанків на суму понад 27 млрд грн.

Основні цифри

У першому кварталі 2025 року неплатоспроможні банки під управлінням Фонду гарантування вкладів виплатили понад 1,47 млрд грн своїм кредиторам.

Зокрема, понад 580 млн грн спрямували на вимоги 3-ї черги (включно з компенсаціями вкладникам), ще понад 122 млн грн — кредиторам 7-ї черги, серед яких є бізнес. Решта коштів розподілена між іншими чергами.

Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума виплат кредиторам у межах ліквідаційних процедур сягнула понад 72,4 млрд грн, з них майже 18 млрд грн — забезпеченим кредиторам, включно з 16,4 млрд грн, поверненими НБУ.

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.