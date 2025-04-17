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Фонд гарантирования передал государству 1,5 млрд грн от бывшего Сбербанка

ФГВФЛ, активы
Сбербанк отдал государству 1,5 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в рамках ликвидации АО МР Банк (бывший Сбербанк) перечислил государству почти 1,5 млрд грн. Средства получило ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" как кредитор девятой очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Государство получило 1,5 млрд грн из "наследства" Сбербанка

В мае 2022 года в соответствии с решением СНБО Фонд гарантирования вкладов внес изменения в реестр кредиторов: вместо материнских структур российских банков ПАО "Проминвестбанк" и АО "МР Банк" теперь фигурирует государство Украина.

Таким образом, государство одновременно является и кредитором девятой очереди, и акционером этих банков на сегодняшний день полностью рассчитались с кредиторами первых восьми очередей, включая представителей бизнеса.

С начала полномасштабного вторжения Фонд также передал государству акции украинских "дочек" российских госбанков на сумму более 27 млрд. грн.

Основные цифры

В первом квартале 2025 года неплатежеспособные банки под управлением Фонда гарантирования вкладов выплатили более 1,47 млрд грн. своим кредиторам.

В частности, более 580 млн грн направили на требования 3-й очереди (включая компенсации вкладчикам), еще более 122 млн грн — кредиторам 7-й очереди, среди которых есть бизнес. Остальные средства распределены между другими очередями.

По состоянию на 1 апреля 2025 года общая сумма выплат кредиторам в рамках ликвидационных процедур составила более 72,4 млрд грн, из них почти 18 млрд грн — обеспеченным кредиторам, включая 16,4 млрд грн, возвращенным НБУ.

Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.

Напомним, сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн .

Автор:
Ольга Опенько