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Українці збільшили вклади у банках майже на 590 млрд за три роки війни

дохід
Фото: Freepik

Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також і фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,43 трлн грн. 

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Про це Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

Фото 2 — Українці збільшили вклади у банках майже на 590 млрд за три роки війни

Зазначається, що з 1 травня 2022 року по 1 травня 2025 року загальний приріст вкладів громадян становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн – реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2025 року вклади у національній валюті становлять 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень), вклади в іноземній валюті – 510 млрд грн (+10 млрд грн). 

Фото 3 — Українці збільшили вклади у банках майже на 590 млрд за три роки війни

Також частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11%. Сума їх вкладів склала майже 157 млрд грн.

Найбільше українців – 57,2% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 28,15%. 

Понад половина всіх коштів (50,15%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,56% українців.

У ФГВФО нагадали, що з квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн. 

Нагадаємо, станом на 1 квітня частка ФОП структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%.Сума їх вкладів склала 156,6 млрд грн

За підсумками першого кварталу 2025 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,6%.

Автор:
Світлана Манько