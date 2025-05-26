Украинцы увеличили вклады в банках почти на 590 млрд за три года войны

По состоянию на 1 мая 2025 года, общая сумма вкладов физических лиц (также и физических лиц-предпринимателей) в украинских банках составила 1,43 трлн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)

Отмечается, что с 1 мая 2022 по 1 мая 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 587,4 млрд грн, из которых 466,9 млрд грн — реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2025 вклады в национальной валюте составляют 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за апрель), вклады в иностранной валюте – 510 млрд грн (+10 млрд грн).

Также доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11%. Сумма их вкладов составила почти 157 млрд грн.

Больше украинцев – 57,2% – имеют вклады от 10 грн до 200 тыс. грн. В то же время в структуре общего объема вкладов их доля составляет 28,15%.

Более половины всех средств (50,15%) сконцентрировано за счет вкладов более 600 тыс. грн. Они находятся на руках всего 0,56% украинцев.

В ФГВФЛ напомнили, что с апреля 2022 на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины будет составлять 600 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 1 апреля доля ФЛП структуры вкладчиков составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд грн .

По итогам первого квартала 2025 г. объем гривневых средствна счетах физических лиц вырос на 0,6%.