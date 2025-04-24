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На счетах украинцев в банках хранится около 1,4 трлн грн
По состоянию на 1 апреля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составляет 1 392,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Отмечается, что из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2025:
- вклады в национальной валюте – 892,8 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте – 500,0 млрд. грн.
Часть ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%. Сумма их вкладов составила 156,6 млрд грн .
На 1 апреля 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
От 10 до 200 000 грн на счетах 57,4% вкладчиков, от 200 000 до 400 000 грн сохраняют 0,94%, а от 400 000 до 600 000 грн у 0,36% граждан, а свыше 600 000 грн на счете.
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Заметим, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в том числе ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. рублей. грн.
Напомним, по состоянию на 1 марта 2025 года доля физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре всех вкладчиков банковской системы составила 3,2%. При этом их доля в структуре суммы вкладов достигла 10,8%, а общая сумма средств на счетах ФЛП достигла 150,4 млрд грн.
По итогам первого квартала 2025 г. объем гривневых средств на счетах физических лиц вырос на 0,6%.