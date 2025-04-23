Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Наличный курс:

USD

41,62

41,50

EUR

47,93

47,65

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выплаты вкладчикам: в I квартале 2025 года Фонд гарантирования вкладов возместил более 224 млн. грн.

гривны
Фонд гарантирования вкладов возместил более 224 млн. грн. / Depositphotos

В первом квартале 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков более 224 миллионов гривен.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Основная часть этой суммы была направлена в январе – более 215,1 млн грн получили вкладчики Коминвестбанка, находящегося в процессе ликвидации.

В марте гарантированное возмещение составило 2,2 млн. грн. В целом с момента создания Фонда сумма выплат превысила 104,9 млрд грн. Фонд производит эти выплаты исключительно с собственных ресурсов. По состоянию на 1 апреля 2025 г. объем средств Фонда составил 46,7 млрд грн.

Передача обязательств осуществляется с сохранением всех условий депозитных договоров – вида вклада, валюты, процентной ставки и срока возврата средств. Все вкладчики, чьи счета были переданы в "Асвио банк", автоматически стали его клиентами. Общая сумма обязательств, переданных новому банку, составила 303,7 млн. грн.

Отметим, что в феврале Фонд гарантирования вкладов приступил к процедуре ликвидации "Коминвестбанка" сроком на три года и делегировал полномочия ликвидатора банка.

31 января 2025 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка в "Асвио Банк" " Асвио Банк" был признан победителем открытого конкурса на привлечение инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка.

Автор:
Татьяна Гойденко