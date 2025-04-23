Выплаты вкладчикам: в I квартале 2025 года Фонд гарантирования вкладов возместил более 224 млн. грн.

В первом квартале 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков более 224 миллионов гривен.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Основная часть этой суммы была направлена в январе – более 215,1 млн грн получили вкладчики Коминвестбанка, находящегося в процессе ликвидации.

В марте гарантированное возмещение составило 2,2 млн. грн. В целом с момента создания Фонда сумма выплат превысила 104,9 млрд грн. Фонд производит эти выплаты исключительно с собственных ресурсов. По состоянию на 1 апреля 2025 г. объем средств Фонда составил 46,7 млрд грн.

Передача обязательств осуществляется с сохранением всех условий депозитных договоров – вида вклада, валюты, процентной ставки и срока возврата средств. Все вкладчики, чьи счета были переданы в "Асвио банк", автоматически стали его клиентами. Общая сумма обязательств, переданных новому банку, составила 303,7 млн. грн.

Отметим, что в феврале Фонд гарантирования вкладов приступил к процедуре ликвидации "Коминвестбанка" сроком на три года и делегировал полномочия ликвидатора банка.

31 января 2025 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка в "Асвио Банк" " Асвио Банк" был признан победителем открытого конкурса на привлечение инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка.