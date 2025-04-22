На торги выставлены активы девяти банков почти на 370 млн грн: что известно об аукционе

В системе "Prozorro.Продажи" 21 — 25 апреля запланирована продажа активов девяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 369,6 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Из общей суммы почти 248,5 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 116,8 млн грн (объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства). Также дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 4,4 млн грн.

На торги выставлены активы следующих банков:

ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 126,6 млн грн, из которых за 116,3 млн грн выставляются права требования по кредитам и 10,3 млн грн (объекты недвижимого имущества и другие основные средства);

ПАО "Проминвестбанк" — на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства с начальной ценой 99,1 млн грн;

АО "Мегабанк" – на общую сумму 92,0 млн грн, из которых почти за 90,6 млн грн выставляются права требования по кредитам, за 0,7 млн грн – объекты недвижимого имущества и другие основные средства. Также с начальной ценой 0,7 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком;

АО "Банк Форвард" – на общую сумму 39,6 млн грн, из них на сумму 39,5 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 0,1 млн грн – основные средства;

АО "МР Банк" – на общую сумму 3,8 млн грн, из которых за 2,1 млн грн выставили на продажу права требования по кредитам, за 1,1 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства, за 0,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банком;

АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 3,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства;

АО "АКБ "Конкорд" – с начальной ценой 3,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком;

АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;

АО "Банк Сич" – с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлен легковой автомобиль.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами банков.

Об аукционах

Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.

Добавим, активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, которые существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью .