На торги виставлено активи дев’яти банків на майже 370 млн грн: що відомо про аукціон

У системі "Prozorro.Продажі" 21 – 25 квітня запланований продаж активів дев’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 369,6 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Із загальної суми майже 248,5 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 116,8 млн грн (об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби). Також дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 4,4 млн грн.

На торги виставлені активи наступних банків:

ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 126,6 млн грн, з яких за 116,3 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та за 10,3 млн грн (об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби);

ПАТ "Промінвестбанк" — на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби із початковою ціною 99,1 млн грн;

АТ "Мегабанк" – на загальну суму 92,0 млн грн, з яких майже за 90,6 млн грн виставляються права вимоги за кредитами, за 0,7 млн грн – об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби. Також із початковою ціною 0,7 млн грн н продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком;

АТ "Банк Форвард" – на загальну суму 39,6 млн грн, із них на суму 39,5 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 0,1 млн грн – основні засоби;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 3,8 млн грн, з яких за 2,1 млн грн виставили на продаж права вимоги за кредитами, за 1,1 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, за 0,6 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком;

АТ "Айбокс Банк"– із початковою ціною 3,7 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби;

АТ "АКБ "Конкорд" – із початковою ціною 3,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком;

АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

АТ "Банк Січ" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено легковий автомобіль.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямують на розрахунок із кредиторами банків.

Про аукціони

Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі, участь у яких може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за кредитами, що виставлені на продаж, а також громадян і компаній, пов’язаних із російською федерацією. Переможець визначається за принципом найвищої запропонованої ціни.

Додамо, активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю.