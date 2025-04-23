Виплати вкладникам: у I кварталі 2025 року Фонд гарантування вкладів відшкодував понад 224 млн грн

У першому кварталі 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 224 мільйони гривень.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Основна частина цієї суми була спрямована в січні – понад 215,1 млн грн отримали вкладники "Комінвестбанку", який перебуває в процесі ліквідації.

У березні гарантоване відшкодування склало 2,2 млн грн. Загалом, із моменту створення Фонду, сума виплат перевищила 104,9 млрд грн. Фонд здійснює ці виплати виключно з власних ресурсів. Станом на 1 квітня 2025 року обсяг коштів Фонду становив 46,7 млрд грн.

Передача зобов’язань здійснюється зі збереженням усіх умов депозитних договорів – виду вкладу, валюти, відсоткової ставки та строку повернення коштів. Усі вкладники, чиї рахунки були передані до "Асвіо банк", автоматично стали його клієнтами. Загальна сума зобов’язань, переданих новому банку, склала 303,7 млн грн.

Зазначимо, що у лютому Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру ліквідації "Комінвестбанку" строком на три роки та делегував повноваження ліквідатора банку.

31 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного Комінвестбанку до "Асвіо Банку". "Асвіо Банк" був визнаний переможцем відкритого конкурсу на залучення інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку.