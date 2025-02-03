Активи та зобов'язання Комінвестбанку Фонд гарантування передав до Асвіо Банку: що відомо

31 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного Комінвестбанку до Асвіо Банку.

Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай під час брифінгу в Укрінформі.

Що відомо про конкурс

Вона зазначила, що Асвіо Банк був визнаний переможцем відкритого конкурсу на залучення інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку. Конкурс був оголошений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 9 грудня 2024 року.

Загалом у конкурсі брали участь п'ять інвесторів.

Асвіо Банк запропонував найменш витратний спосіб виведення Комінвестбанку з ринку — відчуження частини активів і зобов'язань з подальшою ліквідацією.

Про передачу активів

Структура угоди передбачає передачу активів на суму 303,7 млн грн, що включає кредити, цінні папери, нерухомість та основні засоби.

Зобов'язання складаються з 265,9 млн грн коштів фізичних осіб та ФОПів, а також 37,8 млн грн зобов'язань перед кредиторами четвертої-шостої та частини сьомої черги, уточнила заступниця директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець.

Що відомо про Асвіо Банк

Асвіо Банк (Asvio Bank) — український комерційний банк з приватним капіталом, заснований одним з перших в країні у 1991 році. Центральний офіс розташований в місті Києві, 45 відділень банку працюють у 15 областях України.

Банк працює у форматі "банк-бутик", фокусуючись на індивідуальній роботі з клієнтами.

Банк надає повний спектр банківських продуктів і послуг для юридичних осіб, індивідуальних підприємців та приватних клієнтів. Зокрема, банк пропонує послуги персональних приватбанкірів, розрахунково-касове обслуговування, гнучкі депозитні та кредитні програми, валютно-обмінні операції, різні карткові продукти.

Про Комінвестбанк

5 грудня НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. З серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

Додамо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного “Комінвестбанку” з ринку.

Нагадаємо, що з 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк". Рішення про початок виплат було ухвалене Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30 грудня 2024 року.