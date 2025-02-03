Активы и обязательства Коминвестбанка Фонд гарантирования передал Асвио Банку: что известно

31 января 2025 Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка в Асвио Банк.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай во время брифинга в Укринформе.

Что известно о конкурсе

Она отметила, что Асвио Банк был признан победителем открытого конкурса на привлечение инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка. Конкурс был объявлен Фондом гарантирования вкладов физических лиц 9 декабря 2024 года.

Всего в конкурсе участвовало пять инвесторов.

Асвио Банк предложил наименее затратный способ вывода Коминвестбанка с рынка – отчуждение части активов и обязательств с последующей ликвидацией.

О передаче активов

Структура соглашения предусматривает передачу активов на сумму 303,7 млн. грн., включающую кредиты, ценные бумаги, недвижимость и основные средства.

Обязательства состоят из 265,9 млн. грн. средств физических лиц и ФЛПов, а также 37,8 млн. грн. обязательств перед кредиторами четвертой-шестой и части седьмой очереди, уточнила заместитель директора департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Виктория Степанец.

Что известно об Асвио Банке

Асвио Банк (Asvio Bank) – украинский коммерческий банк с частным капиталом, основанный одним из первых в стране в 1991 году. Центральный офис расположен в Киеве, 45 отделений банка работают в 15 областях Украины.

Банк работает в формате "банк-бутик", фокусируясь на индивидуальной работе с клиентами.

Банк предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных клиентов. В частности, банк предлагает услуги персональных приватбанкиров, расчетно-кассовое обслуживание, гибкие депозитные и кредитные программы, валютно-обменные операции, различные карточные продукты.

О Коминвестбанке

5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" в категорию неплатежеспособных. С августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.

Напомним, что со 2 января 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк". Решение о начале выплат было принято Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 30 декабря 2024 года.