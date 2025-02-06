Фонд гарантування оголосив про старт ліквідації Комінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ "Комінвестбанк" строком на три роки та делегував повноваження ліквідатора банку.

Про це інформує пресслужба ФГВФО.

Про ліквідацію

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виконання повноважень ліквідатора АТ "Комінвестбанк" призначено Білу Ірину Володимирівну.

Вона буде діяти на підставі Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" строком на три роки, з 6 лютого 2025 року до 5 лютого 2028 року.

Інформація про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднена додатково на вебсайті Фонду та на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих від ліквідації та реалізації майна (активів) банку, згідно з черговістю.

Процедуру ліквідації розпочато на підставі:

рішення Правління Національного банку України від 4 лютого 2025 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Комінвестбанк" ;

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 5 лютого 2025 року "Про початок процедури ліквідації АТ "Комінвестбанк" та делегування повноважень ліквідатору банку".

Про Комінвестбанк

5 грудня 2024 року НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. Вже з серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

Пізніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного "Комінвестбанку" з ринку.

З 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав здійснення виплат вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк". Це рішення було прийняте Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30 грудня 2024 року.

Додамо, 31 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного Комінвестбанку до Асвіо Банку. Асвіо Банк був визнаний переможцем відкритого конкурсу на залучення інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку.