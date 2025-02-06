Фонд гарантирования объявил о старте ликвидации Коминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации АО "Коминвестбанк" сроком на три года и делегировал полномочия ликвидатора банка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

О ликвидации

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц для выполнения полномочий ликвидатора АО "Коминвестбанк" назначена Белая Ирина Владимировна.

Она будет действовать на основании Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" сроком три года, с 6 февраля 2025 года до 5 февраля 2028 года.

Информация о формате и сроках принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте Фонда и на его странице в социальной сети Facebook.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных от ликвидации и реализации имущества (активов) банка согласно очередности.

Процедура ликвидации начата на основании:

решения Правления Национального банка Украины от 4 февраля 2025 года "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Коминвестбанк";

решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 5 февраля 2025 "О начале процедуры ликвидации АО "Коминвестбанк" и делегирования полномочий ликвидатору банка".

О Коминвестбанке

5 декабря 2024 г. НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" в категорию неплатежеспособных. Уже с августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

Позже Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.

Со 2 января 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к осуществлению выплат вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк". Это решение принято Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 30 декабря 2024 года.

Добавим, 31 января 2025 Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка в Асвио Банк. Асвио Банк был признан победителем открытого конкурса на привлечение инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Коминвестбанка.