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На рахунках українців у банках зберігається близько 1,4 трлн грн

гроші
Фото: Freepik

Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становить 1 392,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 892,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 500,0 млрд грн.
Фото 2 — На рахунках українців у банках зберігається близько 1,4 трлн грн

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 156,6 млрд грн

На 1 квітня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Від 10 до 200 000 грн на рахунках 57,4% вкладників, від 200 000 до 400 000 грн зберігають 0,94%, а від 400 000 до 600 000 грн у 0,36% громадян, ,а понад 600 000 грн на рахунку 0,54%.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Фото 3 — На рахунках українців у банках зберігається близько 1,4 трлн грн

Зауважимо, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2025 року частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі усіх вкладників банківської системи становила 3,2%. При цьому їхня частка у структурі суми вкладів сягнула 10,8%, а загальна сума коштів на рахунках ФОПів досягла 150,4 млрд грн.

За підсумками першого кварталу 2025 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,6%.

Автор:
Світлана Манько