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Вклади ФОПів у банках України перевищили 150 млрд грн
Станом на 1 березня 2025 року частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників банківської системи становила 3,2%. При цьому їхня частка у загальному обсязі вкладів сягнула 10,8%, а загальна сума коштів на рахунках ФОП досягла 150,4 млрд грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.
Загалом, станом на 1 березня 2025 року, загальна сума вкладів фізичних осіб (разом із ФОПами) у банках України становила 1 391,1 млрд грн. За лютий приріст депозитів склав 12,7 млрд грн.
У структурі вкладів фізичних осіб:
- у національній валюті розміщено 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за лютий);
- в іноземній валюті – 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за лютий).
За розмірами вкладів найбільша частка (57,36%) припадає на депозити від 10 до 200 тис. грн, тоді як понад 600 тис. грн на рахунках зберігають лише 0,53% вкладників, хоча на їхні депозити припадає майже половина загальної суми вкладів – 49,15%.
Щодо розподілу коштів за типами банків, найбільша частка вкладів фізичних осіб зосереджена у банках з державною часткою – 62,27%. У банках іноземних банківських груп розміщено 17,46% депозитів, а у банках з приватним капіталом – 20,27%.
Додамо, у лютому обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 2,3%, свідчать оперативні дані. Аналогічний приріст спостерігався і на рахунках бізнесу, що дозволило компенсувати більшу частину січневих сезонних відпливів. Станом на початок березня загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн.