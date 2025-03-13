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Банківські вклади українців досягли 1,9 трлн гривень — удвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення
У лютому обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 2,3%, свідчать оперативні дані. Аналогічний приріст спостерігався і на рахунках бізнесу, що дозволило компенсувати більшу частину січневих сезонних відпливів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Станом на початок березня загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн, що вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року. Ці ресурси є ключовими для подальшого зростання інвестицій, активного кредитування та підтримки економічного відновлення країни.
Ця тенденція повторює характерні для довоєнного періоду коливання: наприкінці року відбувається збільшення надходжень на рахунки клієнтів, а на початку наступного – їх скорочення, яке швидко компенсується.
Проте, НБУ зазначає, що такі зміни не впливають на загальний стан ліквідності банківської системи.
Повідомляється, що українські банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів навіть перевищують рівень, що був до повномасштабного вторгнення.
Додамо, що станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в банках України склала 1,39 трлн грн. Майже дві третини грошей українці зберігають у національній валюті.