Банківські вклади українців досягли 1,9 трлн гривень — удвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення

У лютому обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 2,3%, свідчать оперативні дані. Аналогічний приріст спостерігався і на рахунках бізнесу, що дозволило компенсувати більшу частину січневих сезонних відпливів.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на початок березня загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн, що вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року. Ці ресурси є ключовими для подальшого зростання інвестицій, активного кредитування та підтримки економічного відновлення країни.

Ця тенденція повторює характерні для довоєнного періоду коливання: наприкінці року відбувається збільшення надходжень на рахунки клієнтів, а на початку наступного – їх скорочення, яке швидко компенсується.

Проте, НБУ зазначає, що такі зміни не впливають на загальний стан ліквідності банківської системи.

Повідомляється, що українські банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів навіть перевищують рівень, що був до повномасштабного вторгнення.

Додамо, що станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в банках України склала 1,39 трлн грн. Майже дві третини грошей українці зберігають у національній валюті.