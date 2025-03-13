Банковские вклады украинцев достигли 1,9 трлн гривен — вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения

В феврале объем гривневых средств на счетах физических лиц увеличился на 2,3%, свидетельствуют оперативные данные. Аналогичный прирост наблюдался и на счетах бизнеса, что позволило компенсировать большую часть январских сезонных отливов.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на начало марта общий объем гривневых средств клиентов в банках составляет 1,9 трлн. грн., что вдвое больше, чем в феврале 2022 года. Эти ресурсы являются ключевыми для дальнейшего роста инвестиций, активного кредитования и поддержки экономического обновления страны.

Эта тенденция повторяет характерные для довоенного периода колебания: в конце года происходит увеличение поступлений на счета клиентов, а в начале следующего – их быстро компенсируемое сокращение.

Однако НБУ отмечает, что такие изменения не влияют на общее состояние ликвидности банковской системы.

Сообщается, что украинские банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объемы высококачественных ликвидных активов даже превышают уровень до полномасштабного вторжения.

Добавим, что на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,39 трлн грн. Около двух третей денег украинцы хранят в национальной валюте.