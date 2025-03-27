Вклады ФЛПов в банках Украины превысили 150 млрд грн

По состоянию на 1 марта 2025 г. доля физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в структуре вкладчиков банковской системы составляла 3,2%. При этом их доля в общем объеме вкладов составила 10,8%, а общая сумма средств на счетах ФЛП достигла 150,4 млрд грн.

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Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

В целом по состоянию на 1 марта 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (вместе с ФЛПами) в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн. За февраль прирост депозитов составил 12,7 млрд. грн.

В структуре вкладов физических лиц:

в национальной валюте размещено 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за февраль);

в иностранной валюте – 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за февраль).

По размерам вкладов наибольшая доля (57,36%) приходится на депозиты от 10 до 200 тыс. рублей. грн, в то время как более 600 тыс. грн. грн на счетах хранят только 0,53% вкладчиков, хотя на их депозиты приходится почти половина общей суммы вкладов – 49,15%.

Относительно распределения средств по типам банков наибольшая доля вкладов физических лиц сосредоточена в банках с государственной долей – 62,27%. В банках иностранных банковских групп размещено 17,46% депозитов, а в банках с частным капиталом – 20,27%.

В феврале объем гривневых средств на счетах физических лиц вырос на 2,3%, свидетельствуют оперативные данные. Аналогичный прирост наблюдался и на счетах бизнеса, что позволило компенсировать большую часть январских сезонных отливов. На начало марта общий объем гривневых средств клиентов в банках составляет 1,9 трлн грн.