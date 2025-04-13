Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,13

EUR

45,84

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,10

40,91

EUR

46,90

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Банківські вклади населення зростають сьомий місяць поспіль

вклади
Гривневі депозити українців продовжують зростати / Depositphotos

Українська банківська система продовжує демонструвати стабільну роботу та зберігати довіру клієнтів, навіть в умовах триваючої війни. За підсумками першого кварталу 2025 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,6%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Головним драйвером зростання стали саме строкові депозити, які збільшилися на 2,8% від початку року. Таким чином, покращилася строкова структура гривневих вкладів населення — і ця позитивна динаміка триває вже сьомий місяць поспіль.

У корпоративному сегменті ситуація була дещо складнішою: загальний обсяг гривневих коштів юридичних осіб на кінець березня був на 0,6% менший, ніж на початку року. Водночас після традиційного сезонного відпливу в січні, вже в лютому зафіксовано приріст на 2%, а в березні — ще на 3,1%, що фактично компенсувало більшу частину початкових втрат.

Усі ключові показники ліквідності банків залишаються на високому рівні. Банки мають значні запаси як коротко-, так і довгострокової ліквідності, а обсяг високоякісних ліквідних активів перевищує рівень, зафіксований до початку повномасштабного вторгнення.

Фахівці НБУ відзначають повторення традиційної для банківського сектору тенденції: в кінці календарного року відбувається приріст коштів на рахунках клієнтів, а на початку наступного — короткострокове зниження, яке швидко компенсується.

Станом на початок квітня загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становив 1,9 трлн гривень. Це удвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни у 2022 році. Таким чином, стабільна робота банків дозволяє системі підтримувати внутрішнє фінансування економіки, забезпечувати кредитування та інвестиції, що критично важливо для економічного відновлення України та зміцнення її оборонного потенціалу.

Автор:
Тетяна Гойденко