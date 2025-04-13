Банківські вклади населення зростають сьомий місяць поспіль

Українська банківська система продовжує демонструвати стабільну роботу та зберігати довіру клієнтів, навіть в умовах триваючої війни. За підсумками першого кварталу 2025 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,6%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Головним драйвером зростання стали саме строкові депозити, які збільшилися на 2,8% від початку року. Таким чином, покращилася строкова структура гривневих вкладів населення — і ця позитивна динаміка триває вже сьомий місяць поспіль.

У корпоративному сегменті ситуація була дещо складнішою: загальний обсяг гривневих коштів юридичних осіб на кінець березня був на 0,6% менший, ніж на початку року. Водночас після традиційного сезонного відпливу в січні, вже в лютому зафіксовано приріст на 2%, а в березні — ще на 3,1%, що фактично компенсувало більшу частину початкових втрат.

Усі ключові показники ліквідності банків залишаються на високому рівні. Банки мають значні запаси як коротко-, так і довгострокової ліквідності, а обсяг високоякісних ліквідних активів перевищує рівень, зафіксований до початку повномасштабного вторгнення.

Фахівці НБУ відзначають повторення традиційної для банківського сектору тенденції: в кінці календарного року відбувається приріст коштів на рахунках клієнтів, а на початку наступного — короткострокове зниження, яке швидко компенсується.

Станом на початок квітня загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становив 1,9 трлн гривень. Це удвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни у 2022 році. Таким чином, стабільна робота банків дозволяє системі підтримувати внутрішнє фінансування економіки, забезпечувати кредитування та інвестиції, що критично важливо для економічного відновлення України та зміцнення її оборонного потенціалу.