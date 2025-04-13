Банковские вклады населения растут седьмой месяц подряд

Украинская банковская система продолжает демонстрировать стабильную работу и сохранять доверие клиентов даже в условиях продолжающейся войны. По итогам первого квартала 2025 г. объем гривневых средств на счетах физических лиц вырос на 0,6%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Главным драйвером роста стали именно срочные депозиты, увеличившиеся на 2,8% с начала года. Таким образом, улучшилась срочная структура гривневых вкладов населения, и эта положительная динамика продолжается уже седьмой месяц.

В корпоративном сегменте ситуация была несколько сложнее: общий объем гривневых средств юридических лиц к концу марта был на 0,6% меньше, чем в начале года. В то же время после традиционного сезонного отлива в январе уже в феврале зафиксирован прирост на 2%, а в марте — еще на 3,1%, что фактически компенсировало большую часть первоначальных потерь.

Все ключевые характеристики ликвидности банков остаются на высоком уровне. Банки имеют значительные запасы как кратко-, так и долгосрочной ликвидности, а объем высококачественных ликвидных активов превышает уровень, зафиксированный до начала полномасштабного вторжения.

Специалисты НБУ отмечают повторение традиционной для банковского сектора тенденции: в конце календарного года происходит прирост средств на счетах клиентов, а в начале следующего — быстро компенсируемое краткосрочное снижение.

На начало апреля общий объем гривневых средств клиентов в банках составил 1,9 трлн гривен. Это вдвое больше, чем было в начале полномасштабной войны в 2022 году. Таким образом, стабильная работа банков позволяет системе поддерживать внутреннее финансирование экономики, обеспечивать кредитование и инвестиции, что критически важно для экономического восстановления и укрепления ее оборонного потенциала.