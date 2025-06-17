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Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд. гривен

гривна
ФГВФЛ перечислил в госбюджет 7,9 млрд гривен. / Depositphotos

По результатам 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил в казну страны 7,9 миллиарда гривен. Увеличение суммы вкладов украинцев в банках позволило Фонду накопить средства для перерасчета в госбюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

По состоянию на конец 2024 фактическое значение целевого показателя Фонда, который определяется как соотношение капитала ФГВФЛ к сумме гарантированных средств вкладчиков, составило 3,04% при плановом показателе 2,5%, а капитал превысил 42 млрд грн с положительной динамикой роста.

"Перечисление 7,9 млрд грн от ФГВФЛ – это существенная финансовая поддержка для приоритетных потребностей страны, особенно для сектора безопасности и обороны", — отметил замминистра финансов Юрий Драганчук.

Директор-распорядитель ФГВФО Ольга Белай добавила: "Наши источники поступлений – это взносы от банков, инвестиции в госценные бумаги и средства от управления активами ликвидированных банков. Когда сумма превышает целевой показатель, мы перечисляем излишек в Минфин. Это наш вклад в обороноспособность страны."

Системная работа ФГВФЛ не только стабилизирует банковский сектор, но и укрепляет доверие украинцев к банкам во время войны. Вклады граждан в банках выросли до 1,43 триллиона гривен. Государственные институты и банковский сектор работают вместе для финансовой устойчивости и победы Украины.

Напомним, благодаря работе ФГВФЛ по состоянию на 1 июня 2025 года физическим лицам и ФЛП было выплачено более 47 млн грн по вкладам в банках-банкротах. В возмещение по вкладам было осуществлено через приложение "Действие" .

Автор:
Татьяна Ковальчук