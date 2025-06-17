Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд гривень

За результатами 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував до скарбниці країни 7,9 мільярда гривень. Збільшення суми вкладів українців у банках дозволило Фонду накопичити кошти для перерахунку до держбюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Станом на кінець 2024 року фактичне значення цільового показника Фонду, який визначається як співвідношення капіталу ФГВФО до суми гарантованих коштів вкладників, становило 3,04% при плановому показнику 2,5%, а капітал перевищив 42 млрд грн з позитивною динамікою зростання.

"Перерахування 7,9 млрд грн від ФГВФО – це суттєва фінансова підтримка для пріоритетних потреб країни, особливо для сектору безпеки та оборони", — зазначив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай додала: "Наші джерела надходжень – це внески від банків, інвестиції в держцінні папери та кошти від управління активами ліквідованих банків. Коли сума перевищує цільовий показник, ми перераховуємо надлишок до Мінфіну. Це наш внесок в обороноздатність країни."

Системна робота ФГВФО не тільки стабілізує банківський сектор, а й зміцнює довіру українців до банків під час війни. Вклади громадян у банках зросли до 1,43 трильйона гривень. Державні інституції та банківський сектор працюють разом задля фінансової стабільності та перемоги України.

Нагадаємо, завдяки роботі ФГВФО станом на 1 червня 2025 року фізичним особам і ФОПам було виплачено понад 47 млн грн за вкладами в банках-банкрутах. Відшкодування за вкладами здійснили через застосунок "Дія".