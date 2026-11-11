Як оформити заявку на обмін USDT і USDC через MW Exchange

Обмін стейблкоїнів починається з вибору напряму та суми. Проте перед переказом є ще кілька речей, які варто перевірити: мережу, комісії та час дії курсу. На сайті MW Exchange користувач оформлює онлайн-заявку на операції з USDT і USDC, а потім бачить її статус на окремій сторінці.

Що показує форма

Спочатку потрібно обрати, які активи ви віддаєте та отримуєте, і вказати суму. Форма покаже доступні межі для обраного напряму та розрахує результат. Порівнювати варіанти краще за підсумковою сумою, а не лише за курсом однієї монети.

У MW Exchange курс фіксується під час створення заявки на термін, зазначений у формі. Якщо цей час минув до переказу, слід оформити нову заявку за актуальними умовами.

Перевірка мережі

Для USDT сервіс указує мережі TRC20 та ERC20, для USDC — ERC20. Однакова назва токена не означає, що його можна надіслати через будь-яку мережу. Перед відправленням потрібно звірити мережу в заявці з тією, яку підтримує гаманець або біржа, а також уважно перевірити адресу отримувача.

Окремо варто подивитися комісію за переказ у самому гаманці чи на біржі. Вона може вплинути на загальні витрати, навіть якщо розрахунок у формі вже зрозумілий.

Статус заявки та зв’язок із менеджером

Після створення заявки на сайті доступні її номер, реквізити та поточний статус. Менеджер MW Exchange зв’язується з користувачем у Telegram і уточнює подальші дії. Для переказу слід користуватися реквізитами саме з актуальної заявки, а не зі старого листування.

Підтвердження транзакції у блокчейні та завершення обробки заявки — не одне й те саме. Якщо переказ уже видно в мережі, статус на сайті ще може оновлюватися. У разі запитань менеджеру варто повідомити номер заявки й уточнити, який саме етап потребує перевірки.

Перед оформленням обміну перевірте доступні напрями й чинні умови на сайті MW Exchange. Особливу увагу приділіть мережі, реквізитам і часу, протягом якого діє розрахований курс.