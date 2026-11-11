Масовий ремонт після чотирирічної паузи: Україна збільшила імпорт дорожнього бітуму на 65%

У січні–жовтні 2026 року Україна імпортувала 262 тис. тонн дорожнього бітуму, що на 65% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Попри те, що у жовтні обсяги закупівель сезонно знизилися на 28%, загальний попит на ресурс залишається високим через критичну потребу у відновленні трас після майже чотирирічної паузи.

У жовтні на український ринок надійшло 20 тис. тонн бітуму — це на 28% менше, ніж у вересні, та на 9% нижче за показник жовтня торік. Через скорочення обсягів звузилася і географія постачань: сировину завозили лише з трьох країн замість п'яти місяцем раніше.

Головним постачальником залишилася Литва, звідки імпортували майже 10 тис. тонн продукції (проти 13 тис. тонн у вересні). Єдиним відправником із цього напрямку виступила компанія ORLEN Lietuva.

З Румунії надійшло близько 9 тис. тонн бітуму — на рівні попереднього місяця, де основні обсяги забезпечили компанії Guven Asfalt (4 тис. тонн) та OMV Petrom (3 тис. тонн).

Водночас постачання з Польщі обвалилися втричі — до 1,7 тис. тонн, з яких близько 75% припало на концерн ORLEN.

Аналітики ринку пов'язують стрімке річне зростання імпорту бітуму з необхідністю термінового відновлення автошляхів.

"Зростання імпорту бітуму є відображенням активізації передусім ремонтних робіт, що своєю чергою обумовлено майже чотирирічною паузою в обслуговуванні доріг після початку російського повномасштабного вторгнення. Той критичний стан свідчить про потребу постійної підтримки українських доріг, які конче необхідні в умовах зростаючого навантаження через проблеми з морським і залізничним транспортом", — пояснили в Консалтинговій групі "А-95".

Нагадаємо, у серпні імпорт бітуму в Україну, порівняно з липневими показниками, впав на 44% — до 25 тисяч тонн. Це на 19% менше щодо аналогічного періоду минулого року.