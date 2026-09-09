RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Ремонт доріг завершується: імпорт бітуму в Україну впав майже на половину

ремонт дороги, спецтехніка
Імпорт бітуму в Україну впав на 44% у серпні / Агентство відновлення

У серпні імпорт бітуму в Україну, порівняно з липневими показниками, впав на 44% — до 25 тисяч тонн. Це на 19% менше щодо аналогічного періоду минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Причини падіння імпорту

Зменшення постачань пов'язане із тим, що наприкінці літа основні роботи з відновлення дорожнього покриття вже завершилися. Другий етап ремонту доріг триватиме до кінця жовтня та потребуватиме менших обсягів матеріалів.

На обсяги імпорту також вплинули логістичні ризики на півдні. У серпні бітум постачали лише з трьох країн проти п’яти у липні.

Основні постачальники

Найбільше бітуму в серпні надійшло з Румунії — 12,4 тис. т, що на 16% менше, ніж у липні. Серед основних постачальників були:

  • Vitaro Energy — 8,7 тис. т; 
  • Socar — 1,7 тис. т; 
  • OMV Petrom — 1,5 тис. т.

Постачання з Литви, звідки надходить бітум виробництва Orlen Lietuva, скоротилися з 12,3 тис. т до 6,7 тис. т.

Імпорт із Польщі впав на 38% — до 5,8 тис. т. З них 4,8 тис. т поставив ORLEN. Обсяг продажів бітумного підрозділу Unimot скоротився вп’ятеро — до 718 тонн.

Фото 2 — Ремонт доріг завершується: імпорт бітуму в Україну впав майже на половину

У серпні бітум імпортували 22 компанії. На трьох найбільших припало 76% поставок:

  • "Агродон Трейд" завезла 11,6 тис. т; 
  • АТ "Енерго Трейд" — 5,8 тис. т; 
  • "Мартін Трейд" — 1,5 тис. т.

Загалом з початку року Україна імпортувала 214 тис. т бітуму — удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Основними напрямками залишаються Румунія, Литва та Польща.

Нагадаємо, імпорт бітуму в Україну у липні становив 44,5 тис. тонн, що на 21% менше за показник червня. Проте це на 17% більше, ніж у липні минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності