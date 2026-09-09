Ремонт доріг завершується: імпорт бітуму в Україну впав майже на половину

У серпні імпорт бітуму в Україну, порівняно з липневими показниками, впав на 44% — до 25 тисяч тонн. Це на 19% менше щодо аналогічного періоду минулого року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Причини падіння імпорту

Зменшення постачань пов'язане із тим, що наприкінці літа основні роботи з відновлення дорожнього покриття вже завершилися. Другий етап ремонту доріг триватиме до кінця жовтня та потребуватиме менших обсягів матеріалів.

На обсяги імпорту також вплинули логістичні ризики на півдні. У серпні бітум постачали лише з трьох країн проти п’яти у липні.

Основні постачальники

Найбільше бітуму в серпні надійшло з Румунії — 12,4 тис. т, що на 16% менше, ніж у липні. Серед основних постачальників були:

Vitaro Energy — 8,7 тис. т;

Socar — 1,7 тис. т;

OMV Petrom — 1,5 тис. т.

Постачання з Литви, звідки надходить бітум виробництва Orlen Lietuva, скоротилися з 12,3 тис. т до 6,7 тис. т.

Імпорт із Польщі впав на 38% — до 5,8 тис. т. З них 4,8 тис. т поставив ORLEN. Обсяг продажів бітумного підрозділу Unimot скоротився вп’ятеро — до 718 тонн.

У серпні бітум імпортували 22 компанії. На трьох найбільших припало 76% поставок:

"Агродон Трейд" завезла 11,6 тис. т;

АТ "Енерго Трейд" — 5,8 тис. т;

"Мартін Трейд" — 1,5 тис. т.

Загалом з початку року Україна імпортувала 214 тис. т бітуму — удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Основними напрямками залишаються Румунія, Литва та Польща.

Нагадаємо, імпорт бітуму в Україну у липні становив 44,5 тис. тонн, що на 21% менше за показник червня. Проте це на 17% більше, ніж у липні минулого року.