У прифронтових регіонах запускають безоплатне навчання водіїв вантажівок і автобусів

У Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі стартував відбір на безоплатне професійне навчання водіїв і водійок вантажівок та автобусів. Подати заявку можна до 30 листопада 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Програма має допомогти транспортним підприємствам прифронтових регіонів залучити нових працівників для автобусних перевезень, доставки вантажів та постачання матеріалів, необхідних для відновлення громад.

У Харкові, Дніпрі та Одесі учасники зможуть пройти підготовку за категоріями C та CE.

Категорія C дозволяє керувати вантажними автомобілями масою понад 7,5 тонни, а CE - вантажівками з причепом масою понад 750 кг.

У Запоріжжі проводитимуть навчання за категорією D для керування автобусами, розрахованими більш ніж на 16 пасажирських місць.

Хто може пройти навчання

Для навчання на категорію C учаснику має бути щонайменше 18 років. Також необхідно мати посвідчення категорії B та досвід водіння не менше року.

Для категорії CE потрібно бути старше 18 років, мати посвідчення категорії C та досвід керування транспортом категорії B або C.

Навчатися на категорію D можуть люди віком від 21 року, які мають посвідчення категорії B, C, C1 або D1 та щонайменше три роки досвіду водіння за однією з них.

Що оплачує програма

Учасники отримають безоплатне теоретичне та практичне навчання за обраною категорією. Програма також покриває дві подачі транспортного засобу на практичний іспит.

Крім того, передбачені відвідування транспортних підприємств, знайомство з потенційними роботодавцями, допомога зі складанням резюме, підготовкою до співбесіди та пошуком роботи.

Обов’язковою умовою є готовність після завершення навчання працевлаштуватися за отриманою професією у регіоні, де реалізується проєкт.

Зауважимо, український ринок вантажних перевезень стикається з гострою проблемою: значний брак водіїв категорії СЕ, що сягає близько 40 тисяч фахівців. Це створює серйозні виклики для логістичної галузі, адже третина автопарку великих компаній простоює через відсутність кваліфікованих кадрів.