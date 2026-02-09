Професійні водії отримають сучасні формати навчання та прозорі іспити

Мінрозвитку оновило правила підготовки та підвищення кваліфікації водіїв комерційного транспорту, запровадивши дистанційні та змішані формати навчання, цифрову фіксацію занять і іспитів, а також спрощені процедури для навчальних центрів.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад і територій.

Нові стандарти навчання водіїв

Оновлені правила спрямовані на підвищення якості та прозорості навчання водіїв, запобігання формальному або "фейковому" навчальному процесу, спрощення державного регулювання та цифровізацію взаємодії з навчальними центрами.

Для водіїв зміни передбачають:

Гнучкість навчання – водії з чинним сертифікатом можуть проходити скорочені програми або розширювати категорії лише з нових модулів.

Сучасні формати – офіційно дозволено дистанційне, дуальне та змішане навчання.

Прозорість – обов’язкова фото- та відеофіксація занять і іспитів для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95).

Для навчальних центрів передбачено:

Безстрокові свідоцтва про визнання центром.

Менше паперової роботи – спрощена цифрова комунікація з Міністерством.

Чіткі процедури зупинення або припинення діяльності замість анулювання ліцензії.

Зміни набирають чинності через три місяці після офіційного опублікування.

Довідково

З серпня 2025 року проходження такого навчання стало обов’язковим для виконання ліцензійних вимог у міжнародних перевезеннях. Станом на лютий 2026 року понад 60 тисяч професійних водіїв в Україні вже отримали сертифікат "код 95", а навчання проводять 30 акредитованих центрів.

