Професійні водії отримають сучасні формати навчання та прозорі іспити
Мінрозвитку оновило правила підготовки та підвищення кваліфікації водіїв комерційного транспорту, запровадивши дистанційні та змішані формати навчання, цифрову фіксацію занять і іспитів, а також спрощені процедури для навчальних центрів.
Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад і територій.
Нові стандарти навчання водіїв
Оновлені правила спрямовані на підвищення якості та прозорості навчання водіїв, запобігання формальному або "фейковому" навчальному процесу, спрощення державного регулювання та цифровізацію взаємодії з навчальними центрами.
Для водіїв зміни передбачають:
- Гнучкість навчання – водії з чинним сертифікатом можуть проходити скорочені програми або розширювати категорії лише з нових модулів.
- Сучасні формати – офіційно дозволено дистанційне, дуальне та змішане навчання.
- Прозорість – обов’язкова фото- та відеофіксація занять і іспитів для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95).
Для навчальних центрів передбачено:
- Безстрокові свідоцтва про визнання центром.
- Менше паперової роботи – спрощена цифрова комунікація з Міністерством.
- Чіткі процедури зупинення або припинення діяльності замість анулювання ліцензії.
Зміни набирають чинності через три місяці після офіційного опублікування.
З серпня 2025 року проходження такого навчання стало обов’язковим для виконання ліцензійних вимог у міжнародних перевезеннях. Станом на лютий 2026 року понад 60 тисяч професійних водіїв в Україні вже отримали сертифікат "код 95", а навчання проводять 30 акредитованих центрів.
