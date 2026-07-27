В Україні набули чинності нові правила для водіїв комерційного автотранспорту: що змінилося

З 26 липня 2026 року в Україні запрацював оновлений наказ №1727, який змінює умови праці водіїв комерційного транспорту. Зокрема міжнародні перевізники зобов'язані оплачувати готелі для відпочинку водіїв, а термін зберігання даних тахографів зріс удвічі. Ці зміни стосуються як компаній, так і ФОП.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Запровадження європейських правил є важливим кроком до підвищення безпеки на дорогах, забезпечення гідних умов праці водіїв та подальшої інтеграції України до єдиного транспортного простору Європейського Союзу", — зазначили у відомстві.

Базові норми керування

Базові часові ліміти залишилися без змін:

щоденне керування — до 9 годин (дозволено збільшувати до 10 годин не більше двох разів на тиждень);

тижневий ліміт керування — до 56 годин, за два тижні поспіль — до 90 годин;

перерва 45 хвилин після 4,5 годин за кермом (можна ділити на частини тривалістю 15 та 30 хвилин);

обов'язкове використання справного тахографа.

Нові обмеження та вимоги до обладнання

Серед обов’язкових нововведень:

вимоги щодо тахографів поширили на водіїв та ФОП, які виконують міжнародні пасажирські перевезення на замовлення або працюють у міжнародному таксі;

щотижневий відпочинок тривалістю від 45 годин заборонено проводити в кабіні — перевізник зобов'язаний оплачувати готель або належне житло;

тривалість зміни в нічний час (із 22:00 до 06:00) не може перевищувати 10 годин;

вантажівки для міжнародних рейсів, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, мають бути обладнані смарт-тахографами G 2 V 2;

термін зберігання записів про роботу водія на борту зрос до 56 днів, а підприємства зобов'язані зберігати ці дані 2 роки.

Кому дозволили працювати без тахографів

Вимоги щодо встановлення тахографів та дотримання графіків відпочинку не застосовують до таких категорій:

транспорт сил безпеки, оборони, екстрених та аварійних служб;

сільськогосподарські, комунальні, поштові та спеціалізовані перевезення в радіусі до 100 кілометрів від місця базування;

легкові автомобілі масою до 7,5 тонни у радіусі до 100 кілометрів від місця зберігання, якщо транспорт перевозить власний вантаж (наприклад, доставка хліба з пекарні) і керування не є основною діяльністю працівника;

навчальні та малошвидкісні машини;

перевезення у зонах бойових дій та для потреб оборони;

внутрішні господарські перевезення власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, в Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Нові норми встановлюють чіткі строки розгляду заяв, погодження маршрутів із іноземними сторонами, а також вимоги до виконання рейсів.