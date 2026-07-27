ЗСУ отримали новий броньований тягач для евакуації важкої техніки

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах новий український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4. Машина вирізняється універсальною платформою, високою швидкістю виконання місій та винятковими позашляховими можливостями.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) розроблена вітчизняним підприємством, яке спеціалізується на виготовленні бронетехніки для виконання широкого спектра військових завдань.

Вона призначена для оперативної евакуації з поля бою більшості моделей спеціальних броньованих автомобілів як українського, так і іноземного виробництва.

Переваги та характеристики колісного БРЕМ

Машина має низку переваг перед поширеними у Силах оборони гусеничними бойовими ремонтно-евакуаційними машинами:

вища швидкість евакуації і переміщення на дорогах загального користування;

більший запас ходу;

відсутність потреби у тралі для транспортування;

нижчі експлуатаційні витрати;

простіше і дешевше обслуговування;

нижча акустична помітність;

вища живучість на полі бою.

Крім того, екіпаж менше втомлюється при тривалій експлуатації цього бронеавтомобіля.

Евакуаційні спроможності та мобільність

Бронеавтомобіль із колісною формулою 6х6 спроєктовано спеціально для важких військових місій. Завдяки унікальній конструкції, потужному двигуну та інноваційним інженерним рішенням INGUAR-4 розвиває вищу максимальну швидкість та мобільність, ніж інші колісні БРЕМ з формулою 8х8, зокрема українські БРЕМ-3БР, БРЕМ-4М та канадський LAV Super Bison.

Універсальна система дозволяє евакуйовувати з поля бою техніку вагою до 30 тонн, серед якої бронеавтомобілі Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза» та International MaxxPro.

Нагадаємо, Кабмін запроваджує спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі Drone Deal. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та передбачають експорт української зброї до держав-партнерів у форматі Drone Deal.