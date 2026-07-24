Вже 45 українських виробників отримали статус резидента Defence City

До спеціального правового режиму Defence City приєдналися 45 українських виробників зброї, сукупний дохід яких перевищує 93,5 млрд грн. Державна система дає змогу бронювати працівників, спрощує експортні процедури та захищає дані про виробничі потужності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наприкінці травня 2026 року проєкт об'єднував 31 виробника, після чого статус резидента отримали ще 14 підприємств.

Сукупний кваліфікований дохід усіх 45 резидентів, отриманий від продажу озброєння та військової техніки, становить понад 93,5 млрд грн. Проєкт створено за участі Міністерства оборони України для масштабування вітчизняного виробництва.

Пріоритети розвитку ОПК

"Масштабування DefenceCity – це перехід до системної моделі розвитку українського ОПК. Уже 45 виробників отримали умови для інвестицій, захисту потужностей і нарощування виробництва. Наше завдання – розширювати цю екосистему та перетворювати державну підтримку на більше української зброї для Сил оборони", — радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Фінансові стимули та заходи безпеки

Статус резидента Defence City надає підприємствам такі інструменти підтримки:

податкові та митні пільги;

підтримка релокації потужностей;

підвищення захисту виробничих майданчиків;

обмеження доступу до чутливої інформації про підприємства;

спрощення експортних процедур.

Нагадаємо, у січні уряд спростив процедуру державного експортного контролю для Defense City.