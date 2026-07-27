ВСУ получили новый бронированный тягач для эвакуации тяжелой техники

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках новый украинский бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4. Машина отличается универсальной платформой, высокой скоростью выполнения миссий и исключительными внедорожными возможностями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) разработана отечественным предприятием, специализирующимся на изготовлении бронетехники для выполнения широкого спектра военных задач.

Она предназначена для оперативной эвакуации с поля боя большинства моделей специальных бронированных автомобилей как украинского, так и иностранного производства.

Преимущества и характеристики колесного БРЭМ

Машина имеет ряд преимуществ перед распространенными в Силах обороны гусеничными боевыми ремонтно-эвакуационными машинами:

более высокая скорость эвакуации и перемещения на дорогах общего пользования;

больший запас хода;

отсутствие потребности в трале для транспортировки;

более низкие эксплуатационные расходы;

проще и дешевле обслуживания;

низшая акустическая заметность;

высшая живучесть на поле боя.

Кроме того, экипаж меньше устает при длительной эксплуатации этого бронеавтомобиля.

Эвакуационные возможности и мобильность

Бронеавтомобиль с колесной формулой 6х6 разработан специально для тяжелых военных миссий. Благодаря уникальной конструкции, мощному двигателю и инновационным инженерным решениям INGUAR-4 развивает более высокую максимальную скорость и мобильность, чем другие колесные БРЭМ с формулой 8х8, в том числе украинские БРЭМ-3БР, БРЭМ-4М и канадский LAV Super Bison.

Универсальная система позволяет эвакуировать с поля боя технику весом до 30 тонн, среди которой бронеавтомобили Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, Казак, Новатор, Гюрза и International MaxxPro.

Напомним, Кабмин внедряет специальный механизм контролируемого экспорта отечественного вооружения и оборонных технологий в формате Drone Deal. Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения и предусматривают экспорт украинского оружия в государства-партнеры в формате Drone Deal.