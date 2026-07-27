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Канада может выделить Украине 650 млн канадских долларов на закупку газа

скважина, Укрнафта
"Укрнафта" модернизирует добычу нефти и газа / Укрнафта

Украина предложила Канаде заключить 30-летнее стратегическое соглашение в сфере энергетики, предусматривающее долгосрочные поставки сжиженного природного газа (LNG), сотрудничество в атомной энергетике и использование украинских подземных газохранилищ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Украина предложила Канаде новое партнерство

Украинская сторона предложила создать в Канаде стратегическое партнерство в сфере энергетической безопасности, ключевым элементом которого должны стать долгосрочные поставки канадского LNG. Также, Киев предложил использовать украинские подземные хранилища газа для хранения топлива канадских поставщиков.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность предоставления Канадой грантовой помощи на закупку природного газа для Украины в объеме 650 млн. канадских долларов (около 461,5 млн. долларов США). Предполагается, что эти средства могут быть выделены в рамках общего пакета канадской поддержки Украины в 2026 году.

Кроме газового сотрудничества, министры рассмотрели перспективы поставок в Украину энергетического оборудования канадского производства и реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики. В частности Украина заинтересована в использовании канадских технологий малых модульных реакторов, которые могут стать частью будущего стратегического партнерства.

В Министерстве энергетики также напомнили, что Канада уже направила около 90 млн. канадских долларов (63,9 млн. долларов США) в Фонд поддержки энергетики Украины.

Напомним, весной Канада выделила еще 33,4 млн. евро (50 млн. канадских долларов) в поддержку энергетического сектора Украины.

Автор:
Ольга Опенько