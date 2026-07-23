Минэнерго отрицает повышение тарифов на электроэнергию и газ по требованию МВФ

Министерство энергетики Украины заявило, что тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться до конца военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Минэнерго.

Тарифы на газ и свет не будут повышаться

В ведомстве разъяснили, что в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) Украина не принимала отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.

В Минэнерго отметили, что готовят вместе с МВФ дорожную карту реформ энергетического сектора, которая должна быть завершена до конца 2026 года. Речь идет об аналитической и планировочной работе, а не об установлении новых цен.

"То есть, как и при предварительных пересмотрах программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения", - уточнили в Минэнерго.

В документе в первую очередь предусмотрен механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.

"Принципиальная позиция неизменна: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения", - подчеркнули в Минэнерго.

Что в меморандуме с МВФ

МВФ в своем отчете отмечал, что в Украине целесообразно начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств в 2027 году. Это станет возможным после разработки и оценки программ социальной защиты для уязвимых категорий населения.

Моратории на повышение тарифов, введенные с началом полномасштабной войны, ежегодно обходятся Украине по крайней мере 2,2% ВВП, тогда как целевые трансферты на коммунальные услуги составляют около 0,6% ВВП.

Кроме того, с течением времени понадобится полная либерализация цен для привлечения послевоенных инвестиций.

В меморандуме указан следующий план действий:

июль 2026 : Министерство энергетики должно разработать проект дорожной карты постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

декабрь 2026 : правительство обязуется официально утвердить этот документ.

Февраль 2027 года : Кабинет министров вместе с МВФ оценит бюджетные и социальные последствия корректировки цен и подготовит сценарии адресной поддержки населения.

Напомним, украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.