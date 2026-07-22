МВФ сообщил, когда в Украине могут повысить тарифы на газ и электроэнергию

В Украине могут начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств в 2027 году. Это станет возможным после разработки и оценки программ социальной защиты для уязвимых категорий населения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, информирует "Интерфакс-Украина".

Повышение тарифов на свет и газ

Согласно документу, украинские власти до конца февраля 2027 года должны провести оценку действующих программ поддержки коммунальных услуг, направленных на защиту потребителей с низкими доходами. После этого, при создании надлежащих механизмов помощи, тарифы для населения могут начать постепенно расти.

В МВФ отмечают, что основной целью такого шага является обеспечение потребностей энергетического сектора в восстановлении, сокращение накопившейся задолженности и создание условий для привлечения инвестиций в послевоенный период.

В то же время, в документе отмечается, что повышение тарифов должно происходить только после анализа и, при необходимости, реформирования действующей системы социальной защиты населения.

По оценкам авторов меморандума, нынешняя структура тарифов и значительные квазифискальные затраты в энергетическом секторе создают риски восстановления отрасли, развития электросетей и обеспечения стабильного энергоснабжения.

В частности, фиксированные тарифы на энергоносители, которые остаются ниже рыночного уровня из-за введенных во время войны ограничений, ежегодно стоят государству по меньшей мере 2,2% ВВП в виде косвенных субсидий из-за деятельности государственных предприятий энергетического сектора. В то же время, прямые бюджетные компенсации на коммунальные услуги составляют около 0,6% ВВП.

В МВФ также обратили внимание, что нынешние тарифы для домохозяйств составляют примерно 55% уровня сравнимых рыночных контрактов, что создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему.

Поэтому энергетический сектор все больше зависит от международной помощи, грантов и льготного финансирования для проведения ремонтов и закупки необходимых ресурсов.

В качестве примера в документе приведена ситуация с НАК "Нафтогаз Украины", который привлекал дополнительные ссуды для финансирования ремонтных работ и импорта газа. В результате долговая нагрузка компании в 2025 году выросла на 63% в годовом исчислении.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.