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В Украине вступили в силу новые правила для водителей коммерческого автотранспорта: что изменилось

грузовик, водитель
Вступили в силу обновленные правила рабочего времени и времени отдыха водителей / Freepik

С 26 июля 2026 года в Украине заработал обновленный приказ №1727, изменяющий условия труда водителей коммерческого транспорта. В частности, международные перевозчики обязаны оплачивать гостиницы для отдыха водителей, а срок хранения данных тахографов вырос вдвое. Эти изменения касаются как компаний, так и ФЛП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

"Введение европейских правил является важным шагом к повышению безопасности на дорогах, обеспечению достойных условий труда водителей и дальнейшей интеграции Украины в единое транспортное пространство Европейского Союза", - отметили в ведомстве.

Базовые нормы управления

Базовые временные лимиты остались без изменений:

  • ежедневное управление - до 9 часов (разрешено увеличивать до 10 часов не более двух раз в неделю);
  • недельный лимит управления – до 56 часов, за две недели подряд – до 90 часов;
  • перерыв 45 минут после 4,5 часов за рулем (можно делить на части продолжительностью 15 и 30 минут);
  • обязательно использование исправного тахографа.

Новые ограничения и требования к оборудованию

Среди обязательных новшеств:

  • требования по тахографам распространили на водителей и ФЛП, выполняющих международные пассажирские перевозки по заказу или работающих в международном такси;
  • еженедельный отдых продолжительностью от 45 часов запрещено проводить в кабине - перевозчик обязан оплачивать отель или подобающее жилье;
  • продолжительность смены в ночное время (с 22:00 до 06:00) не может превышать 10 часов;
  • грузовики для международных рейсов, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026, должны быть оборудованы смарт-тахографами G 2 V 2;
  • срок хранения записей о работе водителя на борту вырос до 56 дней, а предприятия обязаны хранить эти данные 2 года.

Кому разрешили работать без тахографов

Требования к установке тахографов и соблюдению графиков отдыха не применяются к следующим категориям:

  • транспорт сил безопасности, обороны, экстренных и аварийных служб;
  • сельскохозяйственные, коммунальные, почтовые и специализированные перевозки в радиусе до 100 км от места базирования;
  • легковые автомобили массой до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от места хранения, если транспорт перевозит собственный груз (например, доставка хлеба из пекарни) и управление не является основной деятельностью работника;
  • обучающие и малоскоростные машины;
  • перевозки в зонах боевых действий и нужд обороны;
  • внутренние хозяйственные перевозки собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.

Напомним, в Украине обновляются правила международных автобусных перевозок. Новые нормы устанавливают четкие сроки рассмотрения заявлений, согласование маршрутов с иностранными сторонами, а также требования к выполнению рейсов.

Автор:
Татьяна Ковальчук