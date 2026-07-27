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В Украине вступили в силу новые правила для водителей коммерческого автотранспорта: что изменилось
С 26 июля 2026 года в Украине заработал обновленный приказ №1727, изменяющий условия труда водителей коммерческого транспорта. В частности, международные перевозчики обязаны оплачивать гостиницы для отдыха водителей, а срок хранения данных тахографов вырос вдвое. Эти изменения касаются как компаний, так и ФЛП.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
"Введение европейских правил является важным шагом к повышению безопасности на дорогах, обеспечению достойных условий труда водителей и дальнейшей интеграции Украины в единое транспортное пространство Европейского Союза", - отметили в ведомстве.
Базовые нормы управления
Базовые временные лимиты остались без изменений:
- ежедневное управление - до 9 часов (разрешено увеличивать до 10 часов не более двух раз в неделю);
- недельный лимит управления – до 56 часов, за две недели подряд – до 90 часов;
- перерыв 45 минут после 4,5 часов за рулем (можно делить на части продолжительностью 15 и 30 минут);
- обязательно использование исправного тахографа.
Новые ограничения и требования к оборудованию
Среди обязательных новшеств:
- требования по тахографам распространили на водителей и ФЛП, выполняющих международные пассажирские перевозки по заказу или работающих в международном такси;
- еженедельный отдых продолжительностью от 45 часов запрещено проводить в кабине - перевозчик обязан оплачивать отель или подобающее жилье;
- продолжительность смены в ночное время (с 22:00 до 06:00) не может превышать 10 часов;
- грузовики для международных рейсов, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026, должны быть оборудованы смарт-тахографами G 2 V 2;
- срок хранения записей о работе водителя на борту вырос до 56 дней, а предприятия обязаны хранить эти данные 2 года.
Кому разрешили работать без тахографов
Требования к установке тахографов и соблюдению графиков отдыха не применяются к следующим категориям:
- транспорт сил безопасности, обороны, экстренных и аварийных служб;
- сельскохозяйственные, коммунальные, почтовые и специализированные перевозки в радиусе до 100 км от места базирования;
- легковые автомобили массой до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от места хранения, если транспорт перевозит собственный груз (например, доставка хлеба из пекарни) и управление не является основной деятельностью работника;
- обучающие и малоскоростные машины;
- перевозки в зонах боевых действий и нужд обороны;
- внутренние хозяйственные перевозки собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.
Напомним, в Украине обновляются правила международных автобусных перевозок. Новые нормы устанавливают четкие сроки рассмотрения заявлений, согласование маршрутов с иностранными сторонами, а также требования к выполнению рейсов.