Кредитори банків отримали понад 321,7 млн грн у травні

Протягом травня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 321,7 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Зазначається, що з цих коштів, завдяки успішній реалізації активів АТ «Банк «Фінанси та кредит», що перебували в заставі Нацбанку, 215,6 млн грн склала сума погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

Окрім того, із зазначеної суми 75,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Ще 28,8 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом станом на 1 червня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,5 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн – Національному банку України.

В ФГВФО підкреслили, що задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.

Нагадаємо, завдяки роботі ФГВФО станом на 1 червня 2025 року фізичним особам і ФОПам було виплачено понад 47 млн грн за вкладами в банках-банкрутах. Відшкодування за вкладами здійснили через застосунок "Дія".