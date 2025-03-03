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Правительство выделило 1,7 млрд грн на погашение долга по программе доступных кредитов

Правительство выделило 1,7 млрд грн на погашение долга по программе доступных кредитов
В госбюджете на 2025 год предусмотрено 18 млрд грн для компенсации процентных ставок.

В феврале правительство направило Фонду развития предпринимательства почти 1,7 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, предоставленным бизнесменам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основные цифры

Это уже второй транш финансирования в 2025 году. Так, в январе правительство направило на эти нужды 1,5 млрд грн.

Заметим, что в прошлом году правительство увеличило предельный срок задержки расчетов государства с банками до 9 месяцев, о чем банковские учреждения были официально информированы.

В госбюджете на 2025 год предусмотрено 18 млрд грн. для компенсации процентных ставок по кредитам. Эти средства государство поэтапно использует для покрытия разницы между рыночными процентными ставками и пониженными ставками, по которым предприниматели получают финансирование в рамках программы.

С начала года украинские предприниматели уже получили 3,72 тыс. льготных и кредитов на общую сумму 11,7 млрд грн. В общей сложности от старта программы в феврале 2020 года бизнес получил 107,4 тыс. кредитов на сумму 371,8 млрд гривен.

О программе

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает льготное кредитование для микро, малого и среднего бизнеса. В рамках программы предприниматели могут получить кредиты на развитие производства, инноваций, энергоэффективности и других направлений.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (49,6 тыс.), Сбербанк (16,6 тыс.) и Укргазбанк (5,9 тыс.)

Кредитование бизнеса

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Напомним, во время военного положения предприниматели получили кредиты почти на 280 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько