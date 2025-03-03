Бизнес улучшил оценки экономической деятельности, но сохраняет сдержанность

Бизнес в феврале улучшил оценки по собственной экономической деятельности, хотя и оставил их сдержанными, ниже нейтрального уровня.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба регулятора.

Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были:

оживление внутреннего спроса;

наращивание производства;

увеличение предложения товаров.

Сдерживающими факторами оставались:

дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры;

увеличение издержек бизнеса на оплату труда;

отопление и электроэнергия в зимний период;

дефицит рабочей силы;

инфляционные процессы

Об ожиданиях бизнеса

Предприятия промышленности оптимистично оценили свою деятельность, в частности, благодаря оживлению спроса и увеличению производства. Секторальный индекс в феврале достиг 50,2, что является улучшением по сравнению с январем и февралем 2024 года. Ожидания включают увеличение производства, новые заказы, в том числе экспорт, и улучшение ситуации с незавершенным производством и запасами.

Предприятия торговли значительно улучшили оценки своей деловой активности благодаря оживлению внутреннего спроса и достаточному предложению товаров. Секторальный индекс в феврале составил 49,2, что выше январского показателя. Торговые компании улучшили оценки товарооборота, а также стали более оптимистичными по поводу остатков товаров и их закупки. Однако они продолжают ожидать понижения торговой маржи.

Предприятия строительства смягчили, но сохранили сдержанные оценки своих экономических результатов из-за сезонности, похолодания и дефицита рабочей силы. Секторальный индекс в феврале составил 44,7, что является улучшением по сравнению с январем. Строители ожидают увеличения закупки сырья, материалов и услуг подрядчиков, а также улучшения ситуации с объемами строительства и новыми заказами. Однако оценки доступности подрядчиков и стоимости их услуг остаются отрицательными.

Предприятия сферы услуг несколько улучшили свои ожидания, однако остаются самыми сдержанными среди всех секторов из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения затрат на оплату труда, отопление и электроэнергию. Секторальный индекс в феврале составил 42,2, что чуть больше январского показателя. Респонденты лучше оценили объемы предоставленных услуг, новые заказы и услуги в процессе выполнения.

Предприятия всех участвовавших в опросе секторов ожидают умеренное повышение цен и тарифов на свою продукцию и услуги из-за замедления темпов роста закупочных цен.

Справка:

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) – инструмент для оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики, касающихся изменений в их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем.

На основе ответов респондентов определяются секторальные индексы для каждого экономического сектора и композитный индекс, отражающий общее экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Положительными считаются ожидания, если значение индекса превышает этот уровень.

Напомним, Кабинет министров начал финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Зроблено в Україні". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.