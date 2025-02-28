"Власна справа": ветераны получат 29 миллионов гривен на развитие бизнеса

Во второй волне 2025 года грантовой программы "Власна справа" 64 ветерана и члены их семей получат гранты на общую сумму 29 миллионов гривен для запуска или развития собственного бизнеса.



Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, всего в рамках действия ветеранского компонента программы "Власна справа" 1223 участника получили почти 600 миллионов гривен на развитие бизнеса. Среди них 60% – участники боевых действий, 40% – вторые из их супругов. Каждый третий открывает новое дело, а большинство планирует развитие в области переработки и торговли.

Средства получат:

1 победитель — до 1 млн гривен;

гривен; 51 победитель — до 500 тыс . гривен;

. гривен; 12 победителей — до 250 тыс. гривен.

Больше грантополучателей из Киевской, Львовской, Днепропетровской областей и города Киева.

Самые популярные сферы:

оптовая и розничная торговля,

перерабатывающая промышленность,

временное размещение и организация питания.

Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест

до 250 тысяч гривен за одно место, до 500 тысяч гривен за два места и до 1 миллиона гривен за четыре места – для ветерана;

гривен за одно место, до гривен за два места и до гривен за четыре места – для ветерана; до 250 тысяч гривен за создание одного рабочего места и до 500 тысяч гривен за создание двух рабочих мест — для второго супруга ветерана/погибшего защитника.

В Минэкономики уточняют, что при получении гранта от 500 тыс гривен до 1 млн гривен ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Напомним, определены победители правительственной программы "Власна справа", подавшие заявки с 20 января по 2 февраля 2025 года. По итогам второй волны 340 предпринимателей получат микрогранты на 81 млн. грн., что будет способствовать созданию 546 новых рабочих мест.