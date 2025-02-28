"Власна справа": ветерани отримають 29 мільйонів гривень на розвиток бізнесу

У другій хвилі 2025 року грантової програми "Власна справа" 64 ветерани та члени їх родин отримають гранти на загальну суму 29 мільйонів гривень для запуску або розвитку власного бізнесу.



Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, загалом в рамках дії ветеранського компонента програми "Власна справа" 1223 учасники отримали майже 600 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Серед них 60% – учасники бойових дій, 40% – другі з їхнього подружжя. Кожен третій відкриває нову справу, а більшість планує розвиток у сферах переробки та торгівлі.

Кошти отримають:

1 переможець — до 1 млн гривень;

гривень; 51 переможець — до 500 тис . гривень;

. гривень; 12 переможців — до 250 тис. гривень.

Найбільше грантоотримувачів з Київської, Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва.

Найпопулярніші сфери:

оптова й роздрібна торгівля,

переробна промисловість,

тимчасове розміщування й організація харчування.

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць

до 250 тисяч гривень за одне місце, до 500 тисяч гривень за два місця та до 1 мільйона гривень за чотири місця - для ветерана;

гривень за одне місце, до гривень за два місця та до гривень за чотири місця - для ветерана; до 250 тисяч гривень за створення одного робочого місця та до 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць - для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника.

В Мінекономіки уточнюють, що при отриманні гранту від 500 тис. гривень до 1 млн гривень ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Нагадаємо, визначено переможців урядової програми "Власна справа", які подали заявки з 20 січня по 2 лютого 2025 року. За підсумками другої хвилі 340 підприємців отримають мікрогранти на 81 млн грн, що сприятиме створенню 546 нових робочих місць.