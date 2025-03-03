Бізнес покращив оцінки економічної діяльності, але зберігає стриманість

Бізнес у лютому поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності, хоча й залишив їх стриманими, нижче нейтрального рівня.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, інформує пресслужба регулятора.

Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були:

пожвавлення внутрішнього попиту;

нарощення виробництва;

збільшення пропозиції товарів.

Стримуючими чинниками залишалися:

подальші обстріли критичної інфраструктури;

збільшення витрат бізнесу на оплату праці;

опалення та електроенергію в зимовий період;

дефіцит робочої сили;

інфляційні процеси.

Про очікування бізнесу

Підприємства промисловості оптимістично оцінили свою діяльність, зокрема завдяки пожвавленню попиту та збільшенню виробництва. Секторальний індекс у лютому досяг 50,2, що є покращенням порівняно з січнем і лютим 2024 року. Очікування включають збільшення виробництва, нові замовлення, зокрема на експорт, і покращення ситуації з незавершеним виробництвом та запасами.

Підприємства торгівлі значно поліпшили оцінки своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів. Секторальний індекс у лютому становив 49,2, що вищий за січневий показник. Торговельні компанії покращили оцінки товарообороту, а також стали оптимістичнішими щодо залишків товарів і їх закупівлі. Однак вони продовжують очікувати зниження торговельної маржі.

Підприємства будівництва пом’якшили, але зберегли стримані оцінки щодо своїх економічних результатів через сезонність, похолодання та дефіцит робочої сили. Секторальний індекс у лютому становив 44,7, що є покращенням порівняно з січнем. Будівельники очікують збільшення закупівлі сировини, матеріалів та послуг підрядників, а також поліпшення ситуації з обсягами будівництва та новими замовленнями. Однак оцінки доступності підрядників і вартості їхніх послуг залишаються негативними.

Підприємства сфери послуг дещо покращили свої очікування, проте залишаються найстриманішими серед усіх секторів через дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення витрат на оплату праці, опалення та електроенергію. Секторальний індекс у лютому становив 42,2, що трохи більше за січневий показник. Респонденти краще оцінили обсяги наданих послуг, нові замовлення та послуги в процесі виконання.

Підприємства всіх секторів, що брали участь в опитуванні, очікують помірковане підвищення цін і тарифів на свою продукцію та послуги через сповільнення темпів зростання закупівельних цін.

Довідково:

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – це інструмент для оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки, що стосуються змін у їхній діяльності порівняно з попереднім місяцем.

На основі відповідей респондентів визначаються секторальні індекси для кожного економічного сектору та композитний індекс, що відображає загальний економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Позитивними вважаються очікування, якщо значення індексу перевищує цей рівень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів почав фінансування державних програм у рамках економічної ініціативи “Зроблено в Україні”. Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.