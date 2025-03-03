Уряд виділив 1,7 млрд грн на погашення боргу за програмою доступних кредитів

У лютому уряд направив Фонду розвитку підприємництва майже 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, наданими бізнесменам в рамках державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні цифри

Зазначається, що це вже другий транш фінансування у 2025 році. Так, у січні уряд спрямував на ці потреби 1,5 млрд грн.

Зауважимо, що минулого року уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками до 9 місяців, про що банківські установи були офіційно поінформовані.

У держбюджеті на 2025 рік передбачено 18 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами. Ці кошти держава поетапно використовує для покриття різниці між ринковими процентними ставками та зниженими ставками, за якими підприємці отримують фінансування в рамках програми.

З початку року українські підприємці вже отримали 3,72 тис. пільговихі кредитів на загальну суму 11,7 млрд грн. Загалом від старту програми в лютому 2020 року бізнес отримав 107,4 тис. кредитів на суму 371,8 млрд гривень.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає пільгове кредитування для мікро, малого та середнього бізнесу. У рамках програми підприємці можуть отримати кредити на розвиток виробництва, інновацій, енергоефективності та інших напрямів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (49,6 тис.), Ощадбанк (16,6 тис.) та Укргазбанк (5,9 тис.)

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Нагадаємо, під час воєнного стану підприємці отримали кредитів майже на 280 млрд грн.