Одним лотом виставлено на торги активи шести банків-банкрутів: стартова ціна – 10 млн грн
15 грудня в системі "Prozorro.Продажі" відбудеться великий аукціон: вперше на торги виставлено єдиним лотом активи одразу шести банків що перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів (ФГВФО). Загалом пул об'єднує 376 позицій у національній валюті. Його стартова ціна — 10,4 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
До складу цього лоту №GL6N428119 увійшли права вимоги за кредитами фізичних осіб та дебіторська заборгованість, що обліковуються на балансах шести банків-банкрутів:
- АТ "Банк Форвард";
- АТ "АКБ Конкорд";
- АТ "Комінвестбанк";
- АТ "Банк Січ";
- АТ "МР Банк";
- АТ "Мегабанк".
Структура та характеристики активів:
- споживчі кредити: 57,4% пулу (за сумою заборгованості);
- карткові кредити: 35,3% пулу;
- дебіторська заборгованість: 7,3%.
Середня сума заборгованості за окремими договорами коливається від 22 до 135 тисяч гривень. Варто зазначити, що забезпечення чи фінансова порука за активами відсутні.
Термін прострочки виконання зобов’язань за договорами є значним і складає від 95 до 3802 днів.
Період виникнення активів:
- основна частина (82,7%) — кредити та дебіторська заборгованість, що виникли у період 2014-2022 роки;
- 16,7% — кредити, надані до 2013 року включно.
Умови аукціону
Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни.
Участь в аукціоні дозволена фізичним та юридичним особам, окрім боржників, поручителів, а також осіб та компаній, пов’язаних із РФ чи тими, до кого застосовано санкції. Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що перебувають у процесі ліквідації.
Нагадаємо, на початку грудня у системі "Prozorro.Продажі" проведено аукціон з реалізації активів одразу 8 банків-банкрутів. Загальна початкова ціна всіх лотів сягала 644,4 млн грн.