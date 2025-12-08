Запланована подія 2

Одним лотом виставлено на торги активи шести банків-банкрутів: стартова ціна – 10 млн грн

аукціон, молоток
На аукціон виставлено активи 6 банків-банкрутів. / Freepik

15 грудня в системі "Prozorro.Продажі" відбудеться великий аукціон: вперше на торги виставлено єдиним лотом активи одразу шести банків що перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів (ФГВФО). Загалом пул об'єднує 376 позицій у національній валюті. Його стартова ціна — 10,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

До складу цього лоту №GL6N428119 увійшли права вимоги за кредитами фізичних осіб та дебіторська заборгованість, що обліковуються на балансах  шести банків-банкрутів:

  • АТ "Банк Форвард"; 
  • АТ "АКБ Конкорд"; 
  • АТ "Комінвестбанк"; 
  • АТ "Банк Січ";  
  • АТ "МР Банк"; 
  • АТ "Мегабанк".  

Структура та характеристики активів:

  • споживчі кредити: 57,4% пулу (за сумою заборгованості); 
  • карткові кредити: 35,3% пулу; 
  • дебіторська заборгованість: 7,3%.

Середня сума заборгованості за окремими договорами коливається від 22 до 135 тисяч гривень. Варто зазначити, що забезпечення чи фінансова порука за активами відсутні.

Термін прострочки виконання зобов’язань за договорами є значним і складає від 95 до 3802 днів.

Період виникнення активів:

  • основна частина (82,7%) — кредити та дебіторська заборгованість, що виникли у період 2014-2022 роки; 
  • 16,7% — кредити, надані до 2013 року включно.

Умови аукціону

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни.

Участь в аукціоні дозволена фізичним та юридичним особам, окрім боржників, поручителів, а також осіб та компаній, пов’язаних із РФ чи тими, до кого застосовано санкції. Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що перебувають у процесі ліквідації.

Нагадаємо, на початку грудня у системі "Prozorro.Продажі" проведено аукціон з  реалізації активів одразу 8 банків-банкрутів. Загальна початкова ціна всіх лотів сягала 644,4 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук