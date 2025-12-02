На продаж виставлено активи восьми банків-банкрутів на понад 644 млн грн: яке майно піде з молотка

Цього тижня у системі "Prozorro.Продажі" заплановано реалізацію активів одразу 8 банків, що перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів сягає 644,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Більшу частину пропозиції становлять права вимоги за кредитами, а також об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Загальна структура активів, запланованих до продажу цього тижня, виглядає так:

права вимоги за кредитами — 423,6 млн грн;

нерухоме майно та основні засоби — 191,4 млн грн;

дебіторська заборгованість — 29,4 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ "Промінвестбанк"– на загальну суму 489,7 млн грн. Із них із початковою ціною 303 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та на 157,4 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби. За 29,4 млн грн на аукціон виставлено дебіторську заборгованість;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 97,3 млн грн, із них із початковою ціною 85,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 11,4 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна. Дебіторська заборгованість перед банком продається з 0,02 млн грн;

АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 28,7 млн грн, із них із початковою ціною 24,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 4,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та інші основні засоби;

ПАТ "КСГ Банк" – із початковою ціною 14,1 млн грн на продаж висталено нерухоме майно та основні засоби банку;

АТ "Банк Січ" – на загальну суму 8,4 млн грн, із них із початковою ціною 7,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,6 млн грн –основні засоби;

АТ "Мегабанк" – на загальну суму 4,1 млн грн, із них із початковою ціною 2,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 1,7 млн грн – об’єкти нерухомого майна;

АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 1,9 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 0,3 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

Нагадаємо, впродовж тижня, з 24 по 28 листопада, у державній електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулися аукціони з реалізації активів семи банків, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).