Новини
Дата публікації
Жовтневі аукціони принесли банкам в ліквідації майже 55,2 млн грн

банки в ліквідації
Одне з відділень Комінвестбанку / Комінвестбанк

У жовтні 2025 року у системі Прозорро.Продажі відбулося 6 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 55,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Серед успішних лотів – будівля банку з картинною галереєю у Хмельницькому та 1730 ювелірних виробів – срібних сережок і каблучок. Майже вся сума продажу (54,6 млн грн) припала на активи АТ "Комінвестбанк".

Зокрема, будівля картинної галереї, офісні приміщення та приміщення банку площею 1793,1 кв.м. у Хмельницькому була продана за 47,9 млн грн — у торгах взяли участь двоє учасників.

Директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький зазначив, що загалом, від початку року у системі Прозорро.Продажі відбулося більше 70 успішних  аукціонів, які завершились укладанням договорів купівлі-продажу активів на суму понад 1,2 млрд грн. 

"Ми бачимо стійкий інтерес інвесторів до активів банків, що ліквідуються. (...) Кожен успішний продаж – це реальні кошти, що повертаються кредиторам банків, які ліквідуються", — зазначив він.

Станом на сьогодні оплата за жовтневими лотами отримана за 4 аукціони на суму 7,1 млн грн, ще 2 лоти на 48,1 млн грн очікують сплати.

Продаж активів банків відбувається через електронні аукціони Прозорро.Продажі. Участь можуть брати всі охочі, окрім позичальників та поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також громадян та компаній, пов’язаних з державою-агресором. Переможцем стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Додамо, протягом січня–вересня 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло 4,4 млрд грн. У вересні сума надходжень склала 89,4 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко